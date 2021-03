Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situtaii de Urgenta, Raed Arafat, a dat un ordin prin care se prelungeste carantina in Timisoara cu inca trei zile. Aceeasi decizie a fost luata si in cazul comunelor Moșnița Noua, Ghiroda, Giroc, Dumbravița Schmbare total[ de situatie. La 24 de ore de la decizia Comitetului…

- In urma analizelor de risc efectuate de catre Direcția de Sanatate Publica Timiș și a avizelor emise de Institutul Național de Sanatate Publica – astazi, 20.03.2021, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Timiș a analizat propunerile de prelungire a masurilor de carantinare pentru localitațile:…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a fost printre cei care s-au abținut de la votul pentru prelungirea carantinei. Totul a inceput in momentul in care, in timpul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, Fritz s-a declarat nemulțumit de faptul ca se propune prelungirea carantinei doar…

- Sute de oameni au iesit sa protesteze, duminica dupa-amiaza, fata de masura de carantinare a Timisoarei si a celor patru comune periurbane, Mosnita Noua, Giroc, Dumbravita si Ghiroda, decizie care intra in vigoare in noaptea de duminica spre luni, la ora 00.00. Oamenii au inceput se adune in…

- Extrem de prompt, Raed Arafat a semnat rapid ordinul de introducere a carantinei pentru Timișoara și un numar de patru comune din jurul orașului: Giroc, Moșnița Noua, Ghiroda și Dumbravița. La doar cateva ore dupa ce Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Timiș a luat decizia, documentul e deja…

- Secretarul de stat Raed Arafat a semnat, aseara, ordinul de carantinare zonala pentru localitațile Timișoara, Dumbravița, Ghiroda, Moșnița Noua și Giroc. Decizia este valabila din 08 martie, ora 00,00 pana in 22 martie, ora 00,00. La momentul intrarii in vigoare a acestui document, inceteaza ordinele…

- Seful DSU, Raed Arafat, a anuntat ca urmeaza sa semneze ordinul de carantinare a Timisoarei si comunelor periurbane, Giroc, Mosnita Noua, Dumbravita si Ghiroda. El a adaugat ca la sfarsit de saptamana vor ramane deschise doar magazinele alimentare si farmaciile. Mall-urile si terasele vor fi inchise,…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis ca municipiul Timisoara sa intre in carantina. Pe langa Timisoara se carantineaza si patru comune periurbane: Giroc, Ghiroda, Moșnița Noua și Dumbravița. Decizia a fost luata cu 30 voturi pentru, patru voturi impotriva și patru abțineri. Votul covarsitor…