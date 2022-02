Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Mihai Ritivoiu a fost in vizita la Clinica de Neuropsihiatrie Infantila a Spitalului de Copii Timisoara de pe strada Corbului, pentru a verifica personal daca este frig sau nu. Si a descoperit ca e cald, dar in schimb nu este apa calda. Mihai Ritivoiu spune ca a facut aceasta vizita in urma…

- Prefectul Mihai Ritivoiu a fost duminica la Clinica de Neuropsihiatrie Infantila a Spitalului de Copii Timisoara. A convocat o echipa a Direcției de Sanatate Publica pentru a verifica situația din spital, daca copiii stau in frig in saloane. Spune ca este „cald peste tot”, dar nu este apa calda.

- Reprezentanții Ligii Vest fac un apel catre timișorenii care ii pot ajuta pe copiii internați la Clinica de Neuropsihiatrie Infantila. Cum in saloane este prea frig, micuții ar avea nevoie de paturi și pilote suplimentare. Va puteți implica.

- Clinica de Neuropsihiatrie Infantila din cadrul Spitalului de Copii „Louis Țurcanu”, aflata pe strada Corbului din Timișoara, are caloriferele doar ușor dezmorțite. Pacienții și aparținatorii nu au apa calda de joi, ne-a spus mama unui baiețel sub protecția anonimatului. „Caloriferul e doar calduț…

