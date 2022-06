Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu o luna, prefectul de Timiș, Mihai Ritivoiu, amenința Primaria Timișoara cu controale pentru ca nu taie iarba in oraș. Marți, oficialul a anunțat ca timpul alocat a expirat. In concluzie, Ritivoiu anunța ca Garda de Mediu și Direcția Agricola vor porni controale la nivelul municipiului. ”Prefectul…

- Dupa ce anul trecut Colterm, companie de termoficare, din subordinea Primariei Timișoara, a primit o amenda de la Administrația Fondului de Mediu, in valoare de 21 de milioane de Euro, pentru neachiziționarea certificatelor verzi, anul acesta a primit a doua amenda de 14,5 milioane de euro. Administratia…

- Prefectul de Timiș il acuza pe primarul Timișoarei de crearea unui ”mic tratat de manipulare” dupa ce a acuzat Instituția Prefectului ca s-a legat de steagurile instalate in fața primariei. Mihai Ritivoiu spune ca intre instituții a existat un dialog, ca Prefectura a cerut o intrare in legalitate, iar…

- Prefectul de Timis, Mihai Ritivoiu (PSD), a solicitat inspectorilor Camerei de Conturi sa verifice modul in care banii alocati de Guvern pentru termoficarea din Timisoara au ajuns la societatea Colterm. Reprezentantul Guvernului in teritoriu sustine ca are informatii ca Primaria Timisoara a cerut…

- Mihai Ritivoiu a lansat un avertisment, in calitate de reprezentant al guvernului in teritoriu, catre Primaria Timișoara, reclamand starea deplorabila a parcurilor din oraș, dar și alte probleme legate de salubritate și spații verzi. „Dau termen o luna de zile Primariei Timisoara sa taie buruienile,…

- Colterm a ramas fara 15 milioane de lei, platiți sub forma de TVA, pentru mai multe facturi generate de Primaria Timișoara, prin modul in care a virat catre societatea de termoficare subvențiile primite de la bugetul de stat pentru incalzire, acuza prefectul de Timiș, Mihai Ritivoiu. Deși suma ar fi…

- Prefectura Timiș nu se opune unei noi organigrame la Primaria Timișoara, dar cere ca aceasta sa fie promovata in conformitate cu legea, spune prefectul Mihai Ritivoiu. Totuși, nu poți da afara oameni și sa faci structuri care nu respecta legea, avertizeaza acesta. Problema unei noi organigrame de lucru…

- Prefectul de Timiș, Mihai Ritivoiu, l-a pus la punct pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz, dupa ce acesta a acuzat inspectorii de la Protecția Consumatorilor ca ar fi devenit brusc harnici și au amendat primaria pentru mai multe probleme gasite in locurile de joaca pentru copii. Prefectul spune ca…