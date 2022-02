Stiri pe aceeasi tema

- Recent instalat in funcție, prefectul Mihai Ritivoiu și-a declarant imediat ca principal obiectiv cautarea de solutii pentru Colterm. In acest scop, a purtat discutii cu primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, si cu presedintele Consiliului Județean, Alin Nica, cu conducerea Colterm, cu conducerea…

- Dezastrul din București și Timișoara in asigurarea incalzirii pe timp de iarna pentru cetațeni este ilustrativ pentru incapacitatea manageriala a primarilor susținuți de USR in administrația publica locala, potrivit PSD. „Dezastrul din București și Timișoara in asigurarea incalzirii pe timp de iarna…

- Luni, primarul Timișoarei a transmis o scrisoare deschisa catre primul ministru al Romaniei și catre parlamentarii de Timiș, prin care le cerea sprijinul in vederea alocarii de bani in plus de la bugetul de stat pentru Colterm. Subprefectul de Timiș confirma ca s-au solicitat bani, iar suma este una…

- Simona Neumann a anunțat, printr-o scrisoare publica, decizia de a renunța la funcția de președinte al asociației Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii. Decizia vine dupa ce a refuzat sa demioneze, lucru cerut atat de fostul Consiliu Director al asociatiaei, dar și de actualul primar Dominic…

- In urma votului Consiliului Local Timisoara, incepand din data de 1 ianuarie 2022, pretul gigacaloriei la populatie va fi de 416, 25 lei, fata de 207, 27 lei, cat este in prezent, iar primaria va acorda o subventie de 435 de lei. ”Astazi, Consiliul Local a luat o decizie grea: a stabilit pretul local…

- Guvernul a alocat, astazi, 54 de milioane de lei pentru sistemul de termoficare al orasului, Anuntul a fost facut de primarul Dominic Fritz. Toti banii vor fi destinati pentru plata energiei termice, a adaugat edilul. Guvernul a alocat azi, din fondul de rezerva, peste 310,4 milioane de lei pentru 31…

- Subprefectul Ovidiu Draganescu a solicitat Guvernului Romaniei suma de 54 de milioane de lei, pentru finanțarea societații de termoficare din Timișoara. „Primaria nu poate da bani la Colterm decat cu o anumita destinație, imprumut, sa plateasca datorii sau pentru subvenționarea gigacaloriei”, ne-a spus,…