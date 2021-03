Stiri pe aceeasi tema

- Timișoara și localitațile Dumbravița, Giroc, Moșnița Noua și Ghiroda ies in carantina, dupa ultima analiza a DSP. Cu toate ca INSP a propus ca localitațile sa mai stea in carantina, CJSU a votat ca nu mai este nevoie. Ce restricții trebuie respectate.

- Timișoara și localitațile Dumbravița, Giroc, Moșnița Noua și Ghiroda raman inca 7 zile in carantina, s-a decis in ședința CJSU de miercuri. Carantina impusa de Raed Arafat prin ordin DSU expira miercuri, la miezul nopții. UPDATE. Masuri noi luate de CJSU

- Carantina se prelungește in Timișoara, Moșnița Noua, Dumbravița, Ghiroda și Giroc, au decis, astazi, membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența. Masura a fost extinsa pentru urmatoarele șapte zile. Citește și: VIDEO Consiliera USR care a DESCINS cu jandarmii la un flagrant FALS…

- Timișoara și localitațile Dumbravița, Giroc, Moșnița Noua și Ghiroda raman inca 7 zile in carantina, s-a decis in ședința CJSU de miercuri. Carantina impusa de Raed Arafat prin ordin DSU expira miercuri, la miezul nopții.

- Miercuri noaptea expira carantina prelungita de șeful DSU Raed Arafat. DSP a refacut analiza pentru Timișoara și cele patru localitați periurbane, iar avizul de la INSP a ajuns deja la autoritațile locale. S-a propus prelungirea masurii de carantina cu inca 7 zile pentru Timișoara, Dumbravița, Ghiroda,…

- Prefectul de Timiș, Zoltan Nemeth, a scris, in aceasta seara pe contul sau de Facebook ca ordinul semnat de Raed Arafat pentru prelungirea cu 72 de ore a carantinei in Timișoara, Dumbravița, Ghiroda, Giroc și Moșnița Noua ”a fost emis urmare a consultarii cu Ministerul Sanatații, in scopul asigurarii…

- Șeful DSU a semnat sambata seara ordinul de carantina pentru Timișoara, Dumbravița, Ghiroda, Giroc și Moșnița Noua. Masura se aplica de duminica noaptea (miezul nopții – n.r.) și este valabila pana in 22 martie. Raed Arafat spune ca nu s-a putut altfel și ca „daca incepem acum, este posibil sa iasa…

- Astazi, in cadrul Comitetului Județean de Situații de Urgența Timiș s-a decis ca, incepand cu data de 8 martie ora 00:00, municipiul Timișoara și comunele Moșnița Noua, Ghiroda, Giroc și Dumbravița intra in carantina pentru o perioada de 14 zile, Astfel, se vor aplica o serie de masuri obligatorii…