Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Esca s-a infectat cu noul coronavirus, dupa ce a participat la o petrecere unde nu a respectat masurile de prevenire a infectarii cu Covid-19. Vedeta PRO TV se afla, in prezent, internata la un spital privat din Romania, unde este pazita de numeroase garzi de corp. Celebra prezentatoare de…

- Prefectul judetului Olt, Florin Constantin Homorean, a anuntat, duminica seara, ca este confirmat cu noul coronavirus si a fost internat in spital. Prefectul a adaugat ca nu are simptome specifice COVID-19. "In urma cu cateva minute am fost internat la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, fiind confirmat…

- Prefectul a adaugat ca nu are simptome specifice COVID-19 si le-a transmis locuitorilor judetului sa fie responsabili. "In urma cu cateva minute am fost internat la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, fiind confirmat cu virusul SARS-CoV-2. In cursul zilei de ieri (sambata n.r.), pentru a…

- Prefectul județului Olt, Florin Homorean, a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus. „In urma cu cateva minute am fost internat la Spitalul Judetean de Urgența Slatina, fiind confirmat cu virusul Sars-Cov-2. In cursul zilei de ieri, pentru a nu exista vreo suspiciune cu privire la contactul meu…

- Managerul Spitalului Colentina, Remus Gabriel Mihalcea, are coronavirus și este internat, au confirmat, miercuri seara, reprezentanții Grupului de Comunicare Strategica (GCS). Remus Gabriel Mihalcea este internat, in prezent, internat in Spital Victor Babeș și are simptome ușoare de COVID-19. Managerul…

- Zeci de cadre medicale de la Spitalul Judetean din Galati s-au infectat cu noul coronavirus. Au fost depistați pozitiv pentru COVID-19 și mai mulți pacienți ai spitalului, iar o secție medicala a fost inchisa, relateaza Mediafax.Citește și: COVID-19 face ravagii: India a depașit Rusia la numarul…

- Inainte de epidemia de coronavirus, Spitalul Colentina trata in medie 20.000 de pacienti pe luna. Acum, pentru 100 de pacienți COVID-19 internați, majoritatea asimptomatici, spitatul e blocat total și nu mai poate trata pe nimeni altcineva.CITEȘTE ȘI: Deficiența acestei vitamine duce la o…

- IPS Pimen, arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, a incetat din viata, rapus de coronavirus. Ips Pimen, arhiepiscopul Sucevei si Radautilor a incetat din viata noaptea trecuta. El era internat in sectia de ATI a Institutului Matei Bals din Capitala. Ips Pimen a fost intubat in seara zilei de 1 mai, dupa…