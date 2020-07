Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul de Olt fost transferat la un spital din București Foto: Arhiva. Prefectul de Olt, Florin Homorean, a fost transferat la un spital din capitala dupa ce starea sa de sanatate s-ar fi înrautatit la mai bine de 10 zile de la confirmarea sa cu virusul SARS-COV-2. Surse…

- Prefectul de Olt Florin Homorean, infectat cu COVID-19, se afla in stare grava transmit TVR și Digi24. Florin Homorean a fost depistat cu coronavirus și s-a internat in 12 iulie la Spitalul Județean din Slatina, deși era asimptomatic. Medicii au decis sa il transfere la Spitalul Colentina din…

- Potrivit Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, la nivelul județului au fost confirmate 24 de cazuri de COVID-19, doi pacienți fiind testați și diagnosticați in laboratoare private. Pacienții nou confirmați au varste cuprinse intre 16 și 80 de ani și au fost internați, atat la Spitalul…

- Prefectul judetului Olt, Florin Constantin Homorean, a anuntat, duminica seara, ca este confirmat cu noul coronavirus si a fost internat in spital. Prefectul a adaugat ca nu are simptome specifice COVID-19. "In urma cu cateva minute am fost internat la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, fiind confirmat…

- Prefectul a adaugat ca nu are simptome specifice COVID-19 si le-a transmis locuitorilor judetului sa fie responsabili. "In urma cu cateva minute am fost internat la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, fiind confirmat cu virusul SARS-CoV-2. In cursul zilei de ieri (sambata n.r.), pentru a…

- Prefectul județului Olt, Florin Homorean, a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus. „In urma cu cateva minute am fost internat la Spitalul Judetean de Urgența Slatina, fiind confirmat cu virusul Sars-Cov-2. In cursul zilei de ieri, pentru a nu exista vreo suspiciune cu privire la contactul meu…

- Prefectul județului Olt, Florin Homorean, a anunțat, duminica, pe Facebook, ca a fost diagnosticat cu COVID-19 și ca este internat la Spitalul Județean Slatina.Citește și: Raluca Turcan scapa porumbelul: prioritatea noastra este organizarea alegerilor „In urma cu cateva minute am fost…

- O stire falsa in care se anunta ca un tir plin cu cadavre a fost depistat astazi in Bucuresti circula pe retelele de socializare. Stirea relateaza faptul ca 250 de persoane decedate din cauza Covid-19 sunt in tir. Este doar o stire falsa distribuita de un site cu servere in Rusia.