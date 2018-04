Guvernul a adoptat, marti, o hotarare privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, in conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Mures de catre Lucian Goga.



Printr-o alta hotarare aprobata in sedinta Executivului, Adrian-Dumitru Bughiu a fost numit in functia de subprefect al judetului Arges, in locul lui Gabriel Stoian.



Totodata, Guvernul a decis numirea lui Adrian-Laurentiu Folea in functia de subprefect al judetului Brasov. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor: Claudia Stanescu, editor online: Ada Vilceanu)