Ministerul de Interne anunta ca demiterea prefectului de Harghita are legatura cu modul in care autoritațile județene au gestionat situația ursului lovit de o mașina, intre localitațile Praid și Sovata.



„A fost inceputa procedura de demitere din funcție a prefectului județului Harghita pentru ca, in calitatea sa de Președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, nu a luat masurile corespunzatoare pentru a gestiona eficient și operativ aceasta problema, deși a fost inștiințat in timp util de catre ISU Harghita despre eveniment și suferințele animalului ranit”, se arata…