Prefectul de Harghita a fost demis

- Ministrul afacerilor interne, Ion Marcel Vela, a decis demiterea prefectului judetului Harghita, in urma proastei gestionari a situatiei ursului lovit sambata seara de o masina, intre localitatile Praid si Sovata. Ursul a fost lasat sa agonizeze mai mult de 18 ore pana sa fie tranchilizat si apoi eutanasiat.

