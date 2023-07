Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Albeni, Silviu Ionuț Stan, a fost demis din funcție. In acest sens, prefectul de Gorj a emis un ordin prin care a dispus inlaturarea din funcție a primarului care se afla sub control judiciar. A fost și arestat preventiv la un moment dat. Ionuț Stan nu a prea trecut pe la primarie in urma…

- Șapte batrani au fost evacuați, luni, de urgența, dintr-un azil clandestin care funcționa la Țicleni, in Gorj. Cu toate ca a fost inchis cu mai multe luni in urma, un azil de batrani privat din Gorj a continuat sa funcționeze. Prefectul de Gorj, Iulian Popescu, a fost astazi la Țicleni, afland azi-dimineața…

- Pescuitul poate fi o provocare, deoarece implica abilitați și strategii specifice. Gasirea locului potrivit, alegerea corecta a echipamentului, studiul comportamentului peștilor și utilizarea tehnicilor adecvate necesita cunoștințe și experiența. Cand reușești sa prinzi un pește apare o satisfacție…

- O noua comisie de verificare va urca la Ranca, pe Transalpina, in aceasta saptamana. O comisie din cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere se va afla in zona Ranca pentru a face un control pe cea mai inalta șosea din țara. O Comisie a urcat pe Transalpina și la finalul lunii…

- Bolizii au luat cu asalt Transalpina. Zeci de bolizi se afla in zona Ranca, Gorj, pe Transalpina, pentru Campionatul Național de Viteza in Coasta. Aici se desfașoara duminica a doua etapa a Trofeului Național de Viteza in Coasta „Transalpina Masters Challenge”. In zona se circula cu restricții pana…

- Lucrarile de curatare a DN 67C, Transalpina, sunt aproape finalizate, urmand ca in weekend-ul viitor soseaua sa fie deschisa circulatiei integral. In unele locuri stratul de zapada a avut 5 metri si a nins pana in urma cu trei saptamani, a declarat secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionel…

- Transalpina se va deschide circulatiei weekend-ul viitor, a anuntat secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionel Scriosteanu. Lucrarile de curatare a DN 67C, Transalpina, sunt aproape finalizate, astfel ca weekend-ul viitor soseaua va fi deschisa circulatiei, integral, potrivit News.ro .…

- Cea mai inalta sosea din Romania, Transalpina, va fi redeschisa circulatiei, integral, weekendul viitor, spune secretarul de stat Irinel Ionel Scriosteanu. Lucrarile de curatare sunt aproape finalizate. Pentru ca a nins pana in urma cu trei saptamani, in unele locuri, stratul de zapada a avut chiar…