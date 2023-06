Prefectul de Gorj a folosit ilegal girofarul

Stiri pe aceeasi tema

- La doar noua luni de la decesul marelui actor Alexandru Arșinel, a murit și soția sa – Marilena. Aceasta și-a petrecut ultima perioada din viața in azil, unde fusese internata de catre copii. Marilena era paralizata de mai mulți ani, dupa un accident stupid, la gradinița nepotului sau. Anunțul morții…

- Marilena Arșinel, soția lui Alexandru Arșinel, a murit la 9 luni dupa dispariția soțului sau. Anunțul a fost facut de fiul lor. In 2016, Marilena Arșinel a avut un accident, dupa ce a alunecat și s-a lovit la cap. In urma accidentului nu s-a mai putut deplasa singura, ci doar sprijinita de cadru. Alexandru…

- Șoferul prefectului județului Gorj, Iulian Popescu, a ramas fara permisul de conducere, pentru ca ar fi folosit ilegal girofarul mașinii de serviciu. Justificarea prefectului este halucinanta: „Intarziam la audiențe”

- O patrula de siguranța publica a interceptat in trafic, in noapte de sambata spre duminica, un autoturism, la intersecția strazilor I.L Caragiale cu strada Victoriei. In momentul in care polițiștii au pus in funcțiune semnalele luminoase și acustice pentru oprirea acestuia, conducatorul auto nu a respectat…

- Funcționarii publici și personalul contractual din instituțiile prefectului din toata țara anunța ca vor intra in greva generala luni, 10 aprilie. La aceasta acțiune vor participa 1.800 salariați, prin incetarea colectiva și voluntara a lucrului la sediul instituției prefectului. Aceștia solicita autoritaților,…

- Soferul unei masini implicate intr-un accident produs luni pe DN 1, intre Sebes si Rahau, lovita de un alt autoturism, avea permisul de conducere suspendat, ambii conducatori auto fiind acum cercetati, fiecare pentru o alta infractiune.Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Alba, un barbat…

- Saptamana trecuta, Instituția Prefectului a respins cererea inregistrata de mai mulți locuitori din Telciu pentru organizarea unui referendum. Prin acesta, localnicii sperau sa obțina demiterea primarului Sever Mureșan, pe care-l considera vinovat inclusiva pentru scandalul cu furnizorul de apa și canal…

- Un sofer din judetul Suceava a fost amendat, vineri, de politistii rutieri cu 2.900 de lei, iar permisul i-a fost suspendat pentru șapte luni, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau, citat de Agerpres. Barbatul, in varsta de 57 de ani, a fost depistat pe DN 2-E 85, in localitatea Cleja,…