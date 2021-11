Stiri pe aceeasi tema

- sursa foto: Facebook/ Sat Petroșani Prefectul Constanței, Silviu Coșa, atrage atenția asupra numarului de morți COVID-19 tot mai ridicat in județ. 457 de persoane și-au pierdut viața doar in luna octombrie, iar prefectul face apel la vaccinare, mulțumindu-le celor 60.000 de constanțeni care au primit…

- O postare comemorativa a premierului demis, Florin Cițu, referitoare la implinirea a șase ani de la tragedia de la clubul Colectiv a generat o mulțime de critici la adresa sa. Principalul reproș vizeaza modul cum este gestionata pandemia Covid 19 in Romania și numarul ingrijorator de mare al celor care…

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, marturisește ca s-a infectat cu noul coronavirus. Liberalul precizeaza ca a trecut mai ușor prin boala datorita faptului ca era vaccinat. „Am fost putin prezent mediatic deoarece am avut covid 19, in curand ies din izolare. Am avut o prima saptamana grea, cu fel…

- Municipiul Constanta se apropie de o acoperire a vaccinarii a aproximativ 40 din populatie. Mai precis, 39,51 din constanteni s au vaccinat pana in prezent.In intervalul 12.10, ora 08.00 13.10, ora 08.00, 2.727 de persoane la nivelul judetului Constanta s au vaccinat anti covid19. Municipiul Constanta…

- Artista Monica Anghel a anunțat ca a fost depistata cu virusul Sars-CoV-2. Femeia a ținut sa precizeze ca este vaccinata cu ambele doze de ser anti-COVID. Monica Anghel a postat pe Facebook un mesaj prin care a anunțat ca deși este vaccinata cu ambele doze din serul anti-COVID, tot s-a infectat cu virusul…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, a anunțat luni ca aproape 178.000 de elevi cu varste cuprinse intre 12 și 19 ani sunt vaccinați cu cel puțin o doza, iar peste 147.000 au schema completa. Potrivit acestuia, București, Cluj și Iași sunt județele fruntașe in ceea ce privește imunizarea…

- In timp ce cazurile de infectare cu coronavirus sunt din ce in ce mai multe, numarul romanilor care se imunizeaza impotriva virusului ucigaș scade. In ultimele 24 de ore s-au vaccinat doar 8.967 de persoane. Conform bilanțului trimit de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind vaccinarea…

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 230 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. In unitațile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu…