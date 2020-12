Stiri pe aceeasi tema

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul capaniei naționale de vaccinare, a anunțat ca primele doze de vaccin ar putea fi administrate la noi in țara chiar la sfarșitul acestui an, intre Craciun și Anul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- De astazi, starea de alerta pe teritoriul Romaniei a fost prelungita cu inca 30 de zile. Autoritațile recomanda petrecerea sarbatorilor de iarna doar in familie! Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Joi seara a fost anunțat de catre Raed Arafat, ca nu vor putea fi organizate petreceri de Craciun și Revelion cu mai mult de 20 de participanți, așa cum este in lege. Șeful DSU recomanda evitarea colindatului, insa a precizat ca este permisa taierea porcilor. ”Toate limitarile care au fost... Articolul…

- Restrictiile se vor aplica si in noaptea de Anul Nou, insa se va face o derogare de la reguli in noaptea de Craciun, fiind permise intalniri de maximum 6 persoane. In plus, muzeele, teatrele si cinematografele franceze vor ramane inchise cel putin pana pe 5 ianuarie. Aflati amanunte de pe digi24.ro.

- Raed Arafat a anunțat, joi seara, ca nu vor putea fi organizate petreceri de Craciun și Revelion cu mai mult de 20 de participanți, așa cum este in lege. De asemenea, șeful DSU a recomandat evitarea colindatului, dar a precizat ca este permisa taierea porcilor. ”Toate limitarile care au fost pana acum…

- Raed Arafat a anunțat, joi seara, ca nu vor putea fi organizate petreceri de Craciun și Revelion cu mai mult de 20 de participanți, așa cum este in lege. Șeful DSU a recomandat evitarea colindatului, dar a precizat ca este permisa taierea porcilor. ”Toate limitarile care au fost pana acum…

- Invitat vineri seara la Digi 24, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a spus ca nu se asteapta ca sarbatorile de Craciun si Revelion din 2020 sa fie la fel ca cele din alti ani.

- "Uitați-va in jurul nostru, toate țarile iau masuri serioase, nu e de glumit", a spus secretarul de stat. Intrebat cum vor fi sarbatorile de Craciun anul acesta, in condițiile in care de Paște nu a fost permis accesul credincioșilor in biserici, Raed Arafat a subliniat ca este foarte greu…