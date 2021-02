Prefectul de Cluj a fost numit secretar general adjunct al Guvernului

Stiri pe aceeasi tema

- Noile mișcari de trupe la nivel de coaliție pun mari semne de intrebare. Zilele trecute, se afla negocierea și imprțirea prefecturilor și schimbarea incadrarii prefecților. Astazi aflam de noi schimbari in structura guvernului condus de liberalul Florin Cițu. Printre cei mai proaspeți memebri de guvern,…

- Prefectul județului Cluj, Mircea Abrudean, a fost numit secretar general adjunct al Guvernului, printr-o decizie a premierului Florin Cițu. Prefectul judetului Cluj, Mircea Abrudean, a fost numit, miercuri, secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat. Tot in functia de secretar…

- Mircea Abrudean a fost numit in functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu, publicata, miercuri, in Monitorul Oficial. Anterior, Abrudean a detinut functia de prefect al judetului Cluj, din care a fost eliberat…

- Mircea Abrudean a fost numit in functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu, publicata, miercuri, in Monitorul Oficial. Anterior, Abrudean a detinut functia de prefect al judetului Cluj, din care a fost…

- PNL Cluj a pierdut marți seara și funcția de secretar general adjunct al Guvernului, pentru care era susținut prefectul in funcție de Cluj Mircea Abrudean. PNL Cluj a pierdut și funcția de prefect de Cluj, cedata UDMR. Istvan Zahoranszki a fost numit in functia de secretar general adjunct…

- Mircea Abrudean, care a condus Prefectura Cluj pe timp de pandemie, a pierdut funcția de prefect al Clujului, in urma unei negocieri PNL - UDMR, și pleaca la București.Abrudean va ocupa funcția de secretar general adjunct al Guvernului. Exista posibilitatea ca in cateva luni sa fie promovat in funcția…

- Tiberiu Horatiu Gorun a fost numit in functia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru, printr o decizie a prim ministrului Florin Citu publicata, astazi, in Monitorul Oficial, scrie Agerpres.Anterior, Tiberiu Horatiu Gorun a detinut functia de secretar general adjunct al Ministerului…

- Biroul Politic Județean a votat, miercuri seara, in prima ședința din acest an, propunerile pentru reprezentanții PNL Timiș in funcțiile centrale. Conducerea filialei a obținut urmatoarele poziții in urma negocierilor de la București: un post de secretar general adjunct al Guvernului, nominalizarea…