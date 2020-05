Stiri pe aceeasi tema

- Crește numarul bolnavilor infectați cu noul coronavirus. Pana astazi, 29 aprilie, au fost confirmate 11.978 de cazuri de persoane infectate cu COVID–19, la nivel național. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 362 de noi cazuri de imbolnavire.…

- Un numar de 10.096 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus au fost confirmate, in Romania, anunța Grupul de Comunicare Strategica. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.478 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 527 de...

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.172 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 135 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind…

- Pana astazi, 8 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 4.761 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 528 au fost declarate vindecate și externate.

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat cel mai recent bilanț al epidemiei de coronavirus in Romania. Astfel, in ultimele 24 de ore au fost confirmate 308 de cazuri noi, aproape dublu fața de oricare dintre zilele precedente. Pana acum, 169 de persoane au fost declarate vindecate, in timp ce 38 de…

- Grupul de Comunicare Strategica informeaza ca, pana sambata, 28 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.452 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.452 de persoane confirmate pozitiv, 139 au fost declarate vindecate și externate (54 la Timișoara,…

- – 116 cazuri, Romania intra in Scenariul 3 – Evenimentele cu peste 50 de oameni, interzise – Guvernul Orban a fost aprobat de Parlament – Starea de Urgența intra in vigoare saptamana viitoare Source

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) anunța ca alte trei persoane au fost confirmate cu coronavirus. Doar astazi, 11 persoane au fost diagnosticate, opt in București, una din Arad, una din Caraș-Severin și una din Hunedoara. In total, in Romania au fost inregistrate 28 de cazuri de coronavirus. Cinci…