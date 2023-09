Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul de Braila, Iulian Timofei, susține sambata, intr-un comunicat de presa, ca "nu exista motive de panica in urma alertei cu drone care a fost emisa, vineri noapte, prin Ro-Alert, pe raza municipiului Galati.

- Alerta in Galați: Armata a depistat pe radare „o posibila patrundere neautorizata”. Autoritațile cauta drone cazute Ministerul Apararii a transmis ca sistemul de supraveghere radar al armatei a indicat o posibila patrundere neautorizata in spațiul aerian național, cu semnal detectat pe un traseu catre…

- Vineri noapte, autoritatile din Galati si Braila s-au deplasat in zona cartierului Dimitrie Cantemir unde cineva a semnalat, prin 112, ca ar fi cazut din... The post Posibila patrundere neautorizata in spațiul aerian național. Localnicii din Galați, Braila și Tulcea au primit mesaje Ro-Alert appeared…

- Au sunat din nou telefoanele oamenilor, in judetele Tulcea, Galati si Braila. O avertizare Ro-Alert despre „caderea unor obiecte din spatiul aerian” fost primita vineri seara, in jurul orei 23.40, de romanii din aceste zone. Avertizarea vine dupa ce a aparut informația ca Romania iși muta sistemul de…

- Autoritațile din regiunea Vinnițea, din vestul Ucrainei, au ordonat o evacuare parțiala a populației, sambata dimineața, spunand ca un punct de infrastructura a fost lovit intr-un atac rusesc. De asemenea, Mai multe drone kamikaze Shahed, de producție iraniana, au fost doborate in cursul nopții in regiunea…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) a alertat, vineri seara, in urma detectarii unor grupuri de drone care se indreptau spre teritoriul ucrainean, in proximitatea granitei cu Romania, fortele aflate in Serviciul Politie Aeriana si a notificat Inspectoratul General pentru

- Locuitorii din Galați, Tulcea și Braila au primit aseara, aproape de miezul nopții, o avertizare prin sistemul RoAlert, prin care li se cerea sa se adaposteasca, existand posibilitatea caderii unor obiecte din spațiul aerian. In ultimele luni, mesajele Ro-Alert au fost emise in cazul atacurilor rusesti…