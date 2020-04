Stiri pe aceeasi tema

- Situația epidemiologica cu totul speciala din județele invecinate, in special Suceava, dar și Cluj sau Mureș, precum și din comunele aflate in apropierea graniței cu acestea, au impus suplimentarea dispozitivelor de patrula și control și intarirea acestora cu forțe ale MAPN, informeaza Instituția Prefectului…

- Prefectul judetului, Stelian Dolha, a solicitat politistilor si jandarmilor intensificarea patrulelor in zona de intrare din judetul Suceava, care se confrunta cu o situatie epidemiologica speciala, dar si din Maramures (dinspre Borsa). "Am solicitat conducerii Inspectoratului Judetean de Politie Bistrita-Nasaud…

- Zona montana din cinci județe este marti pana la 14.00 sub cod galben de vant puternic, potrivit unor atentionari nowcasting emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).Pentru zona montana din Maramures, Cluj, Bistrita-Nasaud, Suceava și Neamț sunt anuntate intensificari ale vantului…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de COD GALBEN și una de COD PORTOCALIU, valabile in intervalul 10 februarie, ora 14.00 – 11 februarie, ora 20, care vizeaza inclusiv județul Bistrița-Nasaud. Potrivit meteorologilor avertizarea de COD GALBEN este valabila in intervalul…

- Avertizarea de Cod Portocaliu, valabil pana in seara de marti, 11 februarie, ora 20.00, nu se dezminte. Au fost prognozate intensificari susținute ale vantului, viscol, vizibilitate redusa, in zona inalta de munte a județelor Maramureș, Bistrița-Nasaud, Mureș, Suceava, Neamț, Cluj și Bihor. Imagini…

- Meteorologii au emis, luni, mai multe avertizari care vizeaza, in special, zonele montane inalte. De luni de la ora 14.00, pana marti la ora 20.00, este cod galben de viscol si ninsori viscolite in Banat, Crisana, Transilvania si Maramures. In judetele Maramures, Bistrita-Nasaud, Mures, Suceava, Neamt,…

- Potrivit meteorologilor, în zona de munte a judetelor Maramures, Bistrita-Nasaud, Suceava si Neamt, peste cota 1800 m, sunt prognozate intensificari temporare ale vântului ce vor atinge la rafala de la 90 km/h la 120 km/h. În judetul Cluj vor semnala intensificari temporare…

- Marți, incepand cu ora 15:00 și pana la ora 23:00, specialiștii de la ANM, au emis cod PORTOCALIU de precipitații, in 9 județe din țara, unde se vor inregistra precipitații abundente și se vor acumula local 40-50l/mp. Județele vizate sunt: Cluj, Salaj, Bihor, Arad, Hunedoara, Timiș, Maramureș,…