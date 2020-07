Stiri pe aceeasi tema

- Conform Grupului de Comunicare Strategica, pana astazi, 10 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 31.381 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 22.812 au fost externate, dintre care 21.129 de pacienți vindecați și 1.683…

- Presedintele USR, Dan Barna, sustine ca strategia anti-pandemie nu functioneaza, in contextul in care numarul cazurilor de COVID-19 creste zilnic, si critica "lipsa de directie" a Guvernului in privinta combaterii efectelor infectiei cu SARS-CoV-2, potrivit Agerpres. "Strategia anti-pandemie nu functioneaza.…

- Pana sambata, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 28.582 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 20.861 au fost externate, dintre care 19.854 de pacienți vindecați și 1.007 pacienți asimptomatici, externați la 10 zile dupa depistare.…

- Numarul infecțiilor confirmate și raportate vineri a fost de 1.588, aproape de patru ori peste media intregii luni iunie, care este de 430, potrivit Reuters. Trendul ascendent era oarecum previzibil, in condițiile in care media ultimelor 7 zile a fost de 498 de cazuri de noi.Și numarul deceselor raportate…

- Pana astazi, 22 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 24.291 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 17.031 au fost declarate vindecate și externate. Pana astazi, 1.523 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. In intervalul…

- Pana duminica, 21 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 24.045 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19 (coronavirus), iar dintre persoanele confirmate pozitiv, 16.911 au fost declarate vindecate și externate. ”Pana astazi, 1.512 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19…

- Conform raportului saptamanal al Institutului Național de Sanatate Publica (INSP), care conține date raportate pana la 26 aprilie, una din 9 persoane infectate cu noul coronavirus este cadru medical. Peste 73% din cei care au murit aveau peste 60 de ani. 64,4% dintre decese a fost la barbați. 43,8%…

- Institutul Național de Sanatate Publica a prezentat marți, 21 aprilie, pe pagina web www.cnscbt.ro, Raportul saptamanal de supraveghere al cazurilor confirmate de Covid-19 in Romania. Datele prezentate sunt valabile pentru saptamana 13-19 aprilie și includ județul Mureș pe locul 5 intr-un nedorit top…