Prefectul Claudia Gilia anunța ca potrivit Hotararii nr. 12/07.07.2022 a Comisiei Centrale pentru Recensamantul Populației și Locuințelor (CCRPL), reprezentanții unitaților administrative-teritoriale vor avea la dispoziție mai multe zile, pana la data de 24 iulie 2022, pentru a lua masurile necesare in vederea asigurarii incheierii contractelor conform modelului Contractului – cadru de servicii pentru RPL 2021.