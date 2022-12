Prefectul cere reanalizarea cazurilor de acordare a sporurilor de calculator Prefectul județului Bacau a cerut ca toate expertizele prin care s-au acordat sporuri de munca angajaților care lucreaza la calculator pe motiv ca aceasta activitate le pune in pericol sanatatea sa fie reanalizate. „Refuz sa cred ca tastatura unui computer poate periclita viața unui funcționar care, prin fisa postului, are prevazute atribuții pe linia muncii […] Articolul Prefectul cere reanalizarea cazurilor de acordare a sporurilor de calculator apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

