- Asociatia Romana pentru Smart City lanseaza programul City Air, primul program national de monitorizare a calitatii aerului in scoli, care isi propune sa devina cea mai mare miscare pentru imbunatatirea calitatii aerului in unitatile scolare din Romania, conform unui

- Airly, compania care se ocupa de monitorizarea calitații aerului, a analizat regiunile din Romania cu privire la poluarea aerului și concluziile arata ca regiunile de coasta, respectiv Constanța și Tulcea, sunt locurile in care calitatea aerului este cea mai buna. In medie, concentrațiile de PM in cele…

- Vaccinarea in cele doua centre temporare din Targu Jiu s-a bucurat de o participare buna a publicului. Potrivit autoritaților județene și a celor din cadrul Direcție de Sanatate Publica Gorj, activitațile de vaccinare au avut loc sambata și duminica. In cursul zilei de sambata a fost și cea mai ridicata…

- Autoritațile din Targu Jiu iau in calcul o intarziere a lucrarilor la varianta ocolitoare a municipiului Targu Jiu. In mod normal, termenul de finalizare a lucrarilor este luna septembrie 2022. Chiar șefii municipalitații au in vedere o decalare a termenului de incheiere a lucrarilor undeva pana la…

- Mai multe cartiere din Targu Jiu vor ramane sambata fara apa potabila. APAREGIO GORJ SA anunța intreruperea furnizarii apei potabile sambata, 8.05.2021, in intervalul orar 7.30-14.00. Operatorul va executa lucrari de inlocuire vane la conducta de alimentare stație hidrofor Aleea Plopilor și inlocuire…

- Sunt șanse foarte mici ca motrenii sa mai beneficieze de serviciile Uzinei de Agent Termic și Alimentare cu Apa(UATAA) in viitorul apropiat. Este vorba de unul dintre agenții economici din Gorj care e platitor de certificate de CO2. Compania folosește carbune pentru a produce caldura și apa calda. Pentru…

- Prefectul de Gorj, Corneliu Raducan Morega, a participat joi la o ședința cu sindicatele din cadrul Serviciului de Ambulanța Județean Gorj. Intalnirea a avut loc la sediul Serviciului. Lucrurile au degenerat in momentul in care la discuții a sosit și Constantin Mitroi, managerul Serviciului de Ambulanța…

- Problemele din Ranca vor fi readuse in actualitate de catre autoritați. Saptamana aceasta este programata o intalnire intre noul prefect de Gorj, Corneliu Raducan Morega, și edilii din Novaci și Ranca. Potrivit reprezentantului Guvernului la nivel local, este nevoie de o sistematizare a zonei și o disciplina…