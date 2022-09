Prefectul Capitalei, Toni Grebla, spune ca va da amenzile prevazute de lege in cazul in care Primaria Sectorului 1 nu va pune in aplicare hotararile aprobate de Consiliul Local."Un proiect de consiliu local are valoarea unui act normativ, a unei legi. Hotararea trebuie insa pusa in executare de catre executiv, adica de catre primar si aparatul primariei (...) Este o activitate la care primarul este obligat. Eu am atacat si am dat termene, sa puna in aplicare acele hotarari, dupa care voi aplica amenzile prevazute de lege", a spus prefectul, pentru Realitatea Plus.Toni Grebla a precizat ca a transmis…