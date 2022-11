Stiri pe aceeasi tema

- „Prefectura face verificari periodice cu privire la legalitatea emiterii dispozitiilor primarilor de sector si a primarului general, ca si a legalitatii adoptarii hotararilor consiliilor locale. La ultima verificare pe care am facut-o la Primaria Sectorului 1, am dat aviz de legalitate pentru o parte…

- Fiecare zi in care Clotilde Armand ramane in funcția de primar reprezinta „o insulta la adresa locuitorilor Sectorului 1” și in special a celor care au votat-o pe baza discursului anti-corupție, transmit social-democrații.

- Prefectul Capitalei, Toni Grebla, a facut declarații, luni, despre cazul Clotilde Armand, primarul Sectorului 1 acuzat de incompatibilitate, de Agenția Naționala de Integritate (ANI). Grebla a transmis ca Armand beneficiaza de prezumția de nevinovație și va ramane in funcție pana la o decizie judecatoreasca…

- ANI a sesiat Parchetul in cazul primarului Sectorului 1, Clotilde Armand. Agentia Nationala de Integritate (ANI) o acuza pe Clotilde Armand ca s-a aflat in conflict de interese și incompatibilitate, deoarece s-a numit manager al unui proiect. Agenția Naționala de Integritate a constatat averea nejustificata,…

- Agenția Naționala de Integritate o acuza pe Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, de conflict de interese administrativ, pentru ca s-a numit singura manager intr-un proiect anticorupție finanțat din fonfuri europene, in urma caruia ar fi caștigat aproape 19.000 de lei. ANI a sesizat Parchetul. „Gata!…

