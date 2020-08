Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 69.374 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 32.334 pacienți au fost declarați vindecați și 7.814 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. In urma…

- 221 de persoane nou infectate cu COVID-19 au fost confirmate sambata in Bucuresti, a transmis Grupul de Comunicare Strategica. Numarul total al infectarilor in Bucuresti ajunge astfel la 7121.

- Numarul total de cazuri confirmate COVID-19 in Romania a ajuns la 1225, potrivit datelor transmise vineri, 31 iulie, de Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Pana astazi, 1 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 52.111 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). In ultimele…

- Apar schimbari in cazul județelor unde sunt inregistrate cele mai multe noi cazuri de COVID-19. Bucureștiul a revenit pe primul loc, cea mai recenta informare a Grupului de Comunicare Strategica anunțand 167 de infectari, in ultimele 24 de ore.

- Numarul total de cazuri confirmate COVID-19 in Romania a ajuns la 35.802, potrivit datelor transmise vineri, 17 iulie, de Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 799 de cazuri noi, depistate in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 18.986 de teste. Pana joi, erau 35.003 (777 noi), 24.335 persoane externate…

- Pana astazi, 7 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 20.479 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 14.638 au fost declarate vindecate și externate, a transmis oficial Grupul de Comunicare Strategica. De la ultima informare…

- Ziarul Unirea A 3 a zi de CREȘTERE a numarului cazurilor de COVID-19 in Alba: 12 NOI cazuri in ultimele 24 de ore. Bilanțul total urca la 357 de infectari Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, marți, 26 mai 2020, in județul Alba s-au inregistrat 12 noi cazuri de…