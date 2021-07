Stiri pe aceeasi tema

- Doar 750.000 de bucureșteni s-au vaccinat impotriva Covid, iar ritmul zilnic a scazut la circa o mie de noi vaccinari, a precizat vineri prefectul Capitalei. Alin Stoica a recunoscut, la finalul unei ședințe de pregatire a masurilor pentru un nou val epidemiologic, ca nu are masuri concrete pentru creșterea…

- Valul 4 al pandemiei de COVID. Cifrele situației epidemiologice din Romania in prezent, chiar daca par bune, nu sunt „nici pe departe” intr-o zona care sa ne așeze intr-o situație confortabila, afirma secretarul de stat in Ministerul Sanatații Andrei Baciu, citat de Hotnews . Potrivit acestuia, cifrele…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a stabilit luni, 31 mai, relaxarea masurilor anti-COVID, in acord cu Hotararea de Guvern nr. 580 din 27 mai. Astfel, in București, masca de protectie ramane obligatorie in zonele aglomerate din spatii deschise si in apropierea unitatilor de…

- „Este o inițaitiva CNCAV, iar din cate știm, in perioada 31 mai 1 iunie se dorește vaccinarea cat mai multor copii, deocamdata varsta 16-18 ani, iar daca se obține acceptul și pentru grupa de varsta 12-15, suntem in legatura cu inspectoratele școlare pentru o perioada mai lunga pentru a deschide puncte…

- Prefectul municipiului Bucuresti, Alin Stoica, afirma ca institutia pe care o conduce nu a decis formal daca propriii angajatii vaccinati vor purta masca de protectie sanitara in birouri, subliniind ca se va decide ca angajatii sa aiba posibilitatea de a nu purta masca daca toti cei care lucreaza intr-un…

- Intr-un interviu la PRO TV , ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a indemnat parinții sa-și vaccineze copiii impotriva COVID-19 atunci cand serul va fi disponibil și in țara noastra. „Luam in calcul campanii de vaccinare oriunde vor avea succes. Voi discuta si cu ministrul Cimpeanu (n.r. – ministrul…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anuntat ca o sedinta a Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta va avea loc, sambata, in jurul pranzului. Prefectul a transmis la Digi24 ca in ședința de azi se vor reglementa zonele cu potențial de aglomerare din Capitala. „In jur de 12-13 va…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a spus miercuri la Digi24 ca, daca rata de infectare se menține și joi sub 1,5 la mie, va fi convocata ședința Comitetului Municipal pentru Situații de Urgența, iar noile masuri de relaxare pentru scenariul verde vor intra in vigoare de la miezul nopții.