- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, spune ca Bucurestiul nu va intra in carantina, dar ca se vor inmulti controalele in weekend in mall-uri si piete. Bucurestiul are o incidemta de 4,6 la mia de locuitori si 1031 de cazuri noi inregistrate in ultimele 24 de ore.

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a precizat ca Bucurestiul nu va intra in carantina, dar se vor inmulti controalele in weekend in mall-uri si piete. Bucurestiul are o incidemta de 4,6 la mia de locuitori si 1031 de cazuri noi inregistrate in ultimele 24 de ore, anun'[ MEDIAFAX. ”Deocamdata…

- Bucureștiul ar putea intra in carantina de weekend, iar masurile ar putea intra in vigoare chiar de saptamana viitoare, potrivit Antena 3. Antena 3 a obținut in exclusivitate informații despre masurile care se afla pe masa ministrului Sanatații. Masurile ar putea intra in vigoare chiar de saptamana…

- Noul prefect al Capitalei, Alin Stoica, spune ca daca numarul de imbolnavirilor cu coronavirus se menține ridicat și in a doua parte a saptamanii viitoare va fi organizata o ședința in care se vor discuta masuri pentru anticiparea carantinei. Prefectul Capitalei a admis faptul ca secțiile ATI din spitalele…

- Alin Stoica, noul prefect al Capitalei, a declarat ca sunt discuții despre eventuale masuri de restricții luate impreuna cu autoritațile din Ilfov in privința numarului crescut al cazurilor de...

- Alin-Bogdan Stoica, noul prefect de București, va depune maine juramantul. Anunțul a fost facut de premierul Cițu la finanlul ședinței de Guvern de astazi. „Au mai fost aprobate si numiri de prefecti. Bucurestiul are un prefect. Maine cred ca va depune juramantul”, a declarat prim-ministrul. Guvernul…

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, va fi schimbat din funcție. Locul sau va fi luat de un membru PLUS. Viitorul prefect al Capitalei va fi liderul PLUS Sector 5, avocatul Alin Stoica. La imparțirea prefecturilor cu PNL și UDMR, Alianța USR PLUS a 'tras' Bucureștiul. Citește…

- Autoritațile din București urmeaza sa ia in discutie masuri de relaxare Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu. Foto: https://www.facebook.com/BerbeceanuTraian Județul Timiș continua sa aiba la nivel național cea mai mare rata de infectare cu coronavirus, aproape patru…