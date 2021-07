Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anuntat, vineri, ca si-a dat acordul pentru declararea starii de alerta in Sectorul 1, ca urmare a situatiei sanitare create de neridicarea gunoiului in contextul conflictului dintre Primaria de sector si operatorul de salubritate. De asemenea, Consiliul Local al…

- Strazile sectorului 1 sunt pline de deșeuri. Dupa cele menajere, au aparut mormane intregi de deșeuri din construcții. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat, joi, ca este in analiza solicitarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al Sectorului 1 pentru declararea starii de alerta. „In…

- Octavian Berceanu, șeful Garzii de Mediu, care face parte din USR PLUS, recunoaște ca scandalul de la sectorul 1 a afectat toata Capitala. El a declarat ca nu a vazut niciodata Bucureștiul atat de murdar și nici nu vede o schimbare in bine in viitorul apropiat. „Nu am mai vazut niciodata Bucureștiul…

- O explozie s-a produs, joi, la o butelie aflata intr-un autoturism care stationa langa o benzinarie, pe strada Brașov, din sectorul 6 al Capitalei. Din primele informații, sunt doua victime, una dintre ele fiind in stare grava. Potrivit ISU București-Ilfov, in autoturism se aflau doi tineri, de aproximativ…

- Dupa un an de restricții, de marți, 1 Iunie, ar trebui sa incepem sa ne intoarcem la viata normala. Cu multe conditii, insa, si cu mai multe drepturi pentru vaccinati. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a explicat la Antena 3 cum se vor aplica noile masuri in vigoare de marți. “Cei care vor sa participe…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat greșit cifrele campaniei de vaccinare in Capitala. Luni dimineața spunea ca sunt 1,2 milioane de persoane vaccinate in București, ceea ce ar fi insemnat ca jumatate din populația Capitalei s-a imunizat. Pe seara insa, a numarat mai bine și a admis ca cifra…

- Starea de alerta s-a prelungit cu inca 30 de zile incepand cu data de 13 mai, dar vestile legate de relaxare sunt din ce in ce mai bune. Prefectul Capitalei a anunțat, joi, noile masuri. El susține ca daca rata de infectare scade sub 1 la mia de locuitori in aceasta saptamana, analizele specialiștilor…

- Comitetul pentru Situatii de Urgenta al Municipiului București se reunește, duminica, intr-o sedinta online, de la ora 11.00, potrivit unui anunt al Prefecturii Capitalei. Rata de infectare a fost sambata, in Capitala, de 2,86 la mie, iar vineri a fost de 2,98. Prefectul Alin Stoica a anuntat ca CMBSU…