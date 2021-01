Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, vineri dimineața, la un corp de cladire de la Spitalul Matei Balș din București. Pompierii au activat codul roșu de intervenție. Cel puțin trei persoane au murit la parterul cladirii unde a izbucnit incendiul. UPDATE: Din primele informații, trei persoane au murit in saloanele…

- Un incendiu a izbucnit, vineri dimineața, la un corp de cladire de la Spitalul Matei Balș din București. Pompierii au activat codul roșu de intervenție. In jur de 100 de persoane se aflau in cladire in care a izbucnit focul, a transmis ISU București-Ilfov. Incendiul a fost stins, iar pompierii au format…

- Primarul Capitalei a declarat, joi, pentru RFI , ca scaderea ratei de infectare din București sub 3 la mie este probata „statistic” și ca o decizie privind eventuala relaxare a restricțiilor va fi dezbatuta in comitetul municipal. Nicușor Dan a anunțat și ca se va vaccina anti-COVID-19 cand ii va veni…

- Traian Berbeceanu, prefectul Capitalei, a transmis, miercuri, pe Facebook ca trecerea Bucureștiului din scenariu roșu in cel galben se datoreaza „efortului depus de cetațeni” in ultimele zile. Miercuri in Capitala rata de infectare a scazut sub pragul de 3 la mia de locuitori. De asemenea, și numarul…

- Traian Berbeceanu, prefectul Bucureștiului, a anunțat, sambata dimineața, ca se vor intensifica controalele in Capitala pentru respectarea masurilor de prevenție. De asemenea, prefectul a mai anunțat la Realitatea Plus ca se vor lua masuri suplimentare in magazine de sarbatori pentru a evita aglomerația.„Situația…

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, și șefa Direcției de Sanatate Publica București, Oana Nicolescu, au declarat, vineri, ca nu se impune, pentru moment, carantinarea Bucureștiului. Capitala a trecut...

- Traian Berbeceanu, prefectul Capitalei, a anunțat ca va efectua controale inopinate in București, in diferite zone și instituții, pentru a se asigura ca regulile de protecție sanitara sunt respectate. Daca masurile nu sunt aplicate corespunzator, șeful instituției sau responsabilul zonei verificate…

- Traian Berbeceanu, prefectul Capitalei, a declarat ca va efectua controale inopinate in București, in diferite zone și instituții, pentru a se asigura personal ca regulile sanitare sunt respectate. In cazul in care masurile nu sunt aplicate corespunzator, șeful instituției sau responsabilul de zona…