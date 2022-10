Stiri pe aceeasi tema

Prefectul Capitalei, Toni Grebla, cere primarilor din Capitala masuri pentru imbunatațirea calitații aerului. Primaria Capitalei și cele de sector au fost amendate pentru nerespectarea masurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului.

Prefectul Capitalei, Toni Grebla, ii cere primarului general Nicușor Dan sa ofere explicații cu privire la stalpii de iluminat din București care sunt impanziți cu materiale publicitare. Potrivit unor surse din administrația locala, demersul vine ca urmare a numeroaselor sesizari depuse de bucureșteni.

Avand in vedere importanța inceperii noului an școlar in condiții optime, Prefectul Municipiului București, Toni Grebla, a avut miercuri, 17.08.2022, o intalnire de lucru la sediul Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

Inceperea noului an de invatamant in conditii optime reprezinta o prioritate, a transmis prefectul Capitalei, Toni Grebla, care a avut, miercuri, o intalnire de lucru la Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti.

Prefectul Capitalei, Toni Grebla, presedinte al Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU), a solicitat intensificarea eforturilor privind continuarea demersurilor autoritatilor cu atributii in domeniu pentru ajutorarea refugiatilor din Ucraina, scrie Agerpres.

Curtea de Apel Bucuresti a respins, printr-o decizie definitiva, recursul impotriva deciziei de suspendare a PUZ-urilor de sector, a anuntat, luni, primarul general al Capitalei, Nicusor Dan.

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, miercuri, ca unele dintre aspectele care il nemultumesc pe prefectul Capitalei, Toni Grebla, referitor la aspectul Parcului Cismigiu persista de ani, iar municipalitatea a demarat demersuri pentru a remedia situatia.

Prefectul Capitalei, Toni Grebla, afirma, dupa ce a fost in contrul in Cișmigiu, ca „parcul arata de parca ar fi abandonat de cațiva ani": „Parcurile bucureștene sa reprezinte o oaza de liniște, o oaza de racoare".