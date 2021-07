Prefectul Capitalei: Incidența Covid-19 s-a triplat în ultimele două săptămâni Prefectul Capitalei, Alin Stoica, este de parere ca trebuie pus accentul pe vaccinarea personalului sanitar. Asta in condițiile in care, spune prefectul, rata de infectare Covid-19 din București s-a triplat in ultimele doua saptamani. „Sedinta de astazi este cauzata de faptul ca deja a inceput sa creasca numarul de cazuri in ultimele doua saptamani. De la o incidenta foarte mica, de 0,03 la mie, am ajuns 0,1 la mie. Este inca o incidenta mica, dar s-a triplat practic in ultimele doua saptamani. Am ajuns de la intre 6 si 14 cazuri pana la 40 de cazuri. A fost un varf de 54 de cazuri zile trecute… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat vineri ca trebuie pus accentul pe vaccinarea personalului sanitar, pentru a nu fi afectat de urmatorul val al pandemiei de COVID. El propune o campanie de informare, avertizand ca incidenta cazurilor noi de coronavirus s-a triplat in ultimele doua saptamani…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat vineri ca s-a triplat incidența cazurilor COVID-19 in București și ca estimarea specialiștilor este ca in luna septembrie s-ar putea inregistra aproximativ 800 de infecții pe zi in regiunea București-Ilfov. Acesta a admis și ca nu are nicio soluție pentru…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat vineri ca s-a triplat incidența cazurilor COVID-19 in București și ca estimarea specialiștilor este ca in luna septembrie s-ar putea inregistra aproximativ 800 de infecții pe zi in regiunea București-Ilfov. "Sedinta de astazi este cauzata de faptul…

- Prefectul Capitalei a anunțat in aceasta dimineața notele de constatare primite de la Garda de Mediu, in care se specifica nivelul de gravitate reprezentat de deseurile necolectate de Romprest din sectorul 1 al Bucreștiului. Potrivit lui Alin Stoica, situație nu este atat de periculoasa pentru mediu…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat ca, astazi, ar putea convoca o noua ședința a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgența, daca rata de infectare pe care o va anunța Direcția de Sanatate Publica se va menține sub 1,5 la mie.Daca se va intruni Comitetul Municipiului București…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anuntat ca, joi, ar putea convoca o noua sedinta a Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta, daca rata de infectare pe care o va anunta Directia de Sanatate Publica se va mentine sub 1,5 la mie. Prefectul Alin Soica a anuntat ca, deocamdata,…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat ca, astazi, ar putea convoca o noua ședința a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgența, daca rata de infectare pe care o va anunța Direcția de Sanatate Publica se va menține sub 1,5 la mie.Daca se va intruni Comitetul Municipiului București…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a spus miercuri la Digi24 ca, daca rata de infectare se mentine si joi sub 1,5 la mie, va fi convocata sedinta Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta, iar noile masuri de relaxare pentru scenariul verde vor intra in vigoare de la miezul noptii.