Prefectul Capitalei, Toni Grebla, ii cere primarului general, Nicusor Dan, sa intocmeasca un program "realist" de consolidare a cladirilor cu risc seismic.

- Seismul din aceasta dimineața a fost resimțit și in Republica Moldova. Cutremurul s-a produs in zona seismica Vrancea, Buzau și a avut o magnitudine de 5,3. Totodata, in Moldova el a fost resimțit puțin mai slab anunța Institutul de Geologie si Seismologie. „Pe teritoriu Republicii Moldova a fost resimțit…

- Joi dimineața, la ora 06:50:21 (ora Romaniei), un cutremur s-a produs in zona seismica Vrancea, Buzau. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, seismul cu magnitudinea de 5,2 grade, a avut loc la adancimea de 140 de Km. Cutremurul s-a produs la 57 km E de Brasov, 75 km N de Ploiesti,…

- S-a cutremurat pamantul, joi dimineața, in Romania! Cutremurul, unul semnificativ, a avut peste 5 grade pe scara Richter, s-a produs in zona seismica Vrancea, fiind simțit și in Capitala. Din cate reiese din cele mai recente informații facute publice pe site-ul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare…

- Un cutremur extrem de puternic a avut loc la 6:51, astfel ca milioane de romani au fost treziți din somn de mișcarile haotice ale casei. Seismul s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU cu magnitudinea EWS 5.5, la adancimea de 168.925 km. Cutremurul s-a produs la 57km E de Brasov, 75km N de Ploiesti,…

- In ziua de 28 octombrie 2022, la ora 16:39:56 (ora locala a Romaniei), s-a produs in Zona seismica Vrancea, județul Vrancea, un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.6, la adancimea de 70km, a anunțat INCFDP.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 87km S de Bacau, 92km E de Brasov, 105km…

- Un cutremur de adancime s-a produs, marți, in judetul Buzau si a fost resimtit in mai multe orase. Un cutremur cu magnitudinea de 4,2 s-a produs azi in zona seismica Vrancea, judetul Buzau. Seismul s-a produs la ora 5.50 in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la adancimea de 146 km. Cutremurul s-a…

