Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, a declarat miercuri, la iesirea de la audierile de la Parchetul General, ca ordinul de interventie in forta a jandarmilor la protestul din 10 august din Piata Victoriei pe care l-a semnat a respecta legea “cu strictețe”....

- Prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, a declarat miercuri ca a fost audiata in calitate de martor la Parchetul General, sustinand ca ordinul pe care l-a semnat privind interventia jandarmilor la protestul din 10 august "respecta in totalitate legislatia in vigoare". Speranta Cliseru a…

- Prefectul Capitaei Speranta Cliseru a sustinut, miercuri, la iesirea de la audierile de la Parchetul General, ca a respectat legea "cu strictete”, iar ordinul de interventie in forta a jandarmilor la protestul din 10 august din Piata Victoriei pe care l-a semnat respecta legislatia in vigoare. Speranta…

- Prefectul Capitalei, Speranța Cliseru, se afla la Parchetul General pentru audieri in legatura cu violențele izbucnite pe 10 august in Piața Victoriei. Potrivit ministrului de Interne, ordinul de intervenție din seara zilei de 10 august a fost dat de Cliseru. UPDATE 15:40 Cliseru, dupa audieri: Am respectat…

- Prefectul Capitalei este audiat de procurorii militarii din cadrul Parchetului General in dosarul deschis ca urmare a evenimentelor violente din Piata Victoriei din data de 10 august 2018. Speranta Cliseru este cea care a semnat ordinul de evacuare a Pietei Victoria, la protestul din 10 august. Citeste…

- Procurorii militari au inregistrat, pana in prezent, 206 plangeri depuse de catre protestatari impotriva jandarmilor, acestia fiind acuzati ca ar fi intervenit intr-un mod abuziv la mitingul din 10 august. Totodata, procurorii au efectuat 81 de audieri, conform Mediafax. „In urma activitatilor desfasurate…

- Procurorii militari au cerut prefectului Capitalei, Speranta Cliseru, ordinul de interventie a jandarmilor la mitingul din Piata Victoriei de pe 10 august , au precizat, pentru agentia de presa MEDIAFAX, reprezentanti ai Parchetului Militar.

- Jandarmii au primit ordin de la prefectul Capitalei sa intervina in forța in Piața Victoriei la ora 23.11, au anunțat, sambata, reprezentanții instituției. Prefectul Capitalei este ​​Speranța Cliseru care a fost numita temporar, prin detașare, in iulie. Speranța Cliseru este cunoscuta ca fiind mana…