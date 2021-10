Stiri pe aceeasi tema

- Trei case au fost mistuite de flacari, joi seara, in sectorul 3 din Capitala. In total, 300 de metri patrați au fost cuprinși de valvataile violente. Alarma s-a dat in jurul orei 20.00, pe Strada Detașamentului, din sectorul 3, incendiul izbucnind inițial la o casa. Pompierii au intervenit cu 11 autospeciale…

- Regimul contraventional aplicabil pentru nerespectarea masurilor dispuse sambata noaptea in București este cel stabilit de la art. 64 la art. 70 din Legea nr.55/2020. Se considera CONTRAVENȚII neluarea masurilor de siguranța, de adaptare a programului de lucru, la activitațile autoritaților, dar și…

- O filmare in care un jucator de golf este alergat de un pui de elan pe un teren de golf a fost postata pe pagina de Facebook a Ambasadei Suediei la Bucuresti dupa ce presedintele Klaus Iohannis a indemnat la practicarea golfului. ”Doar daca faci si jogging”, este mesajul care insoteste filmuletul de…

- Elevii din invatamantul primar vor beneficia de transport la școala, cheltuielile fiind asigurate din bugetul de stat. Senatul a adoptat proiectul de lege pe care l-a trimis președintelui Klaus Iohannis pentru promulgare. “In municipii si orase, elevii din invatamantul primar care frecventeaza cursurile…

- Dan Barna susține, intr-o postare in care ii ia apararea primariței sectorului 1, Clotilde Armand, ca Gabriela Firea nu sta in București, deci nu poate semna pentru referendumul de demitere, și nici Victor Ponta nu sta in sectorul 1, ca sa poata semna. Numai ca liderul USR PLUS uita ca Gabriela Firea…

- Barbatul acuzat ca a ucis-o pe educatoarea din București a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Arma crimei a fost gasita in mașina acestuia, analiza ADN confirmand faptul ca avea pe ea sangele femeii. Presupusul criminal nu a scos o vorba de cand a fost reținut, insa anchetatorii au strans suficiente…

- Polițiștii și procurorii au descins, miercuri dimineața, la adrese din București și din mai multe județe pentru destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat in savarșirea infracțiunilor de camata și șantaj. Printre cei vizați de ancheta se afla Petre Geamanu și Eugen Preda. Persoanele…

- Autoritațile constanțene iau noi masuri pe Litoral, ca urmare a creșterii numarului de imbolnaviri de COVID-19. In zonele aglomerate ar putea aparea patrule, care sa verifice daca turistii respecta restrictiile. Vor fi si controale in mijloacele de transport in comun si in restaurante. “Este o perioada foarte…