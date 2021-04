Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat daca exista reguli pentru numarul maxim de persoane in cazul unor petreceri acasa in noaptea de Inviere, prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat, luni seara, la Digi24 , ca, in acea noapte, este interzisa orgzanizarea petrecerilor acasa, la fel și in cluburi. Alin Stoica a anunțat sambata…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat ca, potrivit datelor centralizate duminica, indicele de infectare la nivelul municipiului Bucuresti este de 3,68 de cazuri la o mie de locuitori, el considerand ca este „foarte posibil” ca indicele de infectare sa scada sub 3,5 la mie zilele urmatoare, „poate…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, a anuntat ca in prima jumatate a lunii mai, dupa Paște, va avea loc in Bucuresti un maraton al vaccinarii similar celui organizat zilele acestea la Timisoara. Pana sambata seara, la ora 20:00, fusesera vaccinate aproape 3.200…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat ca indicele de infectare este in scadere in București, iar daca se menține, autoritațile ar putea prelungi programul teraselor, mai ales ca temperaturile vor fi in creștere in perioada urmatoare. „Indicele de infectare este in scadere. Daca vom trece cu bine…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat, vineri, la Antena 3, ca vinerea aceasta și vinerea viitoare, inainte de Florii și de Paște, circulația va fi restricționata de la ora 21, nu de la 20. Alin Stoica a spus ca și magazinele au program prelungit, toate fiind deschise pana la ora 20:00. „Astazi,…

- Circulația in noaptea de Inviere va fi permisa pana la ora 5.00, iar magazinele vor ramane deschise pana la ora 20.00 vineri, inainte de Paște, propune premierul Florin Cițu. Florin Citu, a anuntat, joi, ca va transmite Comitetului National pentru Situatii de Urgenta cateva propuneri care vizeaza sarbatorile…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a afirmat ca persoanele din București care au instigat la violența trebuie sa plateasca. El a precizat ca cei care instiga la nerespectarea masurilor punand in pericol sanatatea romanilor, cei care instiga la violenta impotriva organelor de ordine ale statului, cei…

- Jandarmeria a anunțat ca a aplicat 30 de amenzi, in valoare totala de 29.950 de lei, organizatorilor manifestațiilor de sambata din București, la care au participat cateva mii de persoane. Oficialii susțin ca se fac verificari pentru identificarea și a altor persoane care au incalcat normele legale…