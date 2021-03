Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a transmis marți, 23 martie, Ministrului Sanatatii, o adresa prin care solicita ministrului Vlad Voiculescu ca trecerea cursurilor in sistem online sa se faca „numai in situația in care la nivelul localitații este declarata stare de carantina”. In prezent, Ordinul…

- Ministerul Educației declara ca nu accepta inchiderea școlilor decat daca localitatea in care funcționeaza intra in carantina. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, va face declaratii despre eventuala carantina din Capitala, marti, la ora 14.00. Rata infectarii in Bucuresti a depasit 6 la mie. Citește…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat luni, la Digi FM, ca depasirea incidentei de 6 cazuri la mia de locuitori nu inseamna ca Bucurestiul va intra in mod automat in carantina. Potrivit acestuia, carantina este doar una dintre masurile posibile, avand in vedere ca aceasta este prevazuta de lege

- Bucureștiul se afla in scenariul roșu de doua saptamani. Potrivit ultimului bilanț transmis de Grupul de Comunicare Strategica, rata de infectare a ajuns la 4,6 la mia de locuitori, 1031 de cazuri noi fiind inregistrate in ultimele 24 de ore. Capitala e deja flancata de localitați aflate in carantina,…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a precizat ca Bucurestiul nu va intra in carantina, dar se vor inmulti controalele in weekend in mall-uri si piete. Bucurestiul are o incidenta de 4,6 la mia de locuitori si 1.031 de cazuri noi inregistrate in ultimele 24 de ore.

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, spune ca Bucurestiul nu va intra in carantina, dar ca se vor inmulti controalele in weekend in mall-uri si piete. Bucurestiul are o incidemta de 4,6 la mia de locuitori si 1031 de cazuri noi inregistrate in ultimele 24 de ore.

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a precizat ca Bucurestiul nu va intra in carantina, dar se vor inmulti controalele in weekend in mall-uri si piete. Bucurestiul are o incidemta de 4,6 la mia de locuitori si 1031 de cazuri noi inregistrate in ultimele 24 de ore, anun'[ MEDIAFAX. ”Deocamdata…

- Noul prefect al Capitalei, Alin Stoica, spune ca daca numarul de imbolnavirilor cu coronavirus se menține ridicat și in a doua parte a saptamanii viitoare va fi organizata o ședința in care se vor discuta masuri pentru anticiparea carantinei. Prefectul Capitalei a admis faptul ca secțiile ATI din spitalele…