- Maine dimineața se va intruni Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența. Noi masuri restrictive vor fi puse in aplicare in București de maine seara, anunța prefectul Alin Stoica. Deși nu a vrut sa dea prea multe detalii legate de restricțiile ce vor fi aplicate, prefectul a anunțat ca orarul magazinelor…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența al județului Alba a transmis luni, 15 martie, noile masuri de limitare și prevenire a raspandirii virusului SARS-COV-2 pe raza localitaților Blaj, Ocna Mureș, Garbova, Mihalț, Miraslau și Șibot. Potrivit CJSU Alba, la nivelul orașului Ocna Mureș, comunelor…

Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența din București a decis noile restricții care vor fi active in Capitala, o data cu revenirea in scenariul roșu. Restricțiile intra in vigoare din 8 martie, ora 00.00.

Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta se reuneste, duminica, pentru a adopta masuri, dupa ce incidenta cazurilor de COVID-19 a trecut de 3 la mie.

- Bucureștiul a intrat in scenariul roșu, dupa ce rata de incidența COVID a urcat la 3,05, potrivit datelor publicate de Direcția de Sanatate Publica.Joi, in Capitala incidența era de 2,79 la mie, iar vineri a ajuns la 3,05.Potrivit reglementarilor in vigoare, la rata de incidența peste 3 la mie se inchid…

- Dupa ce in Capitala rata de infectare cu noul coronavirus a scazut sub 3 la mia de locuitori, Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta (CMSU) a ridicat de luni unele restrictii impuse de pandemia COVID-19 pe teritoriul municipiului Bucuresti.

- Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta (CMSU) a decis vineri ridicarea partiala a restrcitiilor impuse de pandemia COVID-19 pe teritoriul municipiului Bucuresti. Restrictiile vor fi ridicate, insa, incepand de luni, nu de sambata cum se vehicula.

- Traian Berbeceanu, prefectul Capitalei, a declarat la TVR ca daca rata de infectari in București ramane sub 3 la mia de locuitori, restaurantele, barurile, cinematografele, teatrele și salile de jocuri de noroc se vor deschide sambata. Traian Berbeceanu a explicat ca rata de infectari, care miercuri…