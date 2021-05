Stiri pe aceeasi tema

- ”Pasul de descrestere este undeva la 0,2 puncte procentuale. Daca s-ar mentine asa, si speram sa se mentina, putem avea sperante ca in luna mai sa ajungem la 1,5 la mie rata de infectare si atunci sa putem sa luam si alte masuri de relaxare”, a declarat, luni, la un post TV, Alin Stiuca.Prefectul Capitalei…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, afirma, luni, ca rata de infectare in Bucuresti scade zilnic cu 0,2 puncte, ceea ce face posibila speranta ca in luna mai sa se ajunga la o rata de infectare de suv 1,5 la mie, moment in care se vor putea lua noi masuri de relaxare. Soica atrage, insa, atentia ca exista…

- ”Pasul de descrestere este undeva la 0,2 puncte procentuale. Daca s-ar mentine asa, si speram sa se mentina, putem avea sperante ca in luna mai sa ajungem la 1,5 la mie rata de infectare si atunci sa putem sa luam si alte masuri de relaxare”, a declarat, luni, la Digi 24, Alin Stoica. Prefectul Capitalei…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, afirma, luni, ca rata de infectare in Bucuresti scade zilnic cu 0,2 puncte, ceea ce face posibila speranta ca in luna mai sa se ajunga la o rata de infectare de suv 1,5 la mie, moment in care se vor putea lua noi masuri de relaxare. Alin Soica atrage, insa, atentia…

- Prefectul Capitalei a precizat ca cele 48 de ore sunt necesare pentru a se stabili daca rata de infectare se menține la un nivel scazut.”Vom astepta sa vedem ca este o coborare constanta. (...) Aici nu avem marja, la 3 la mie, si atunci trebuie sa asteptam un pic si probabil ca vom astepta 48 de ore…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat ca, potrivit datelor centralizate duminica, indicele de infectare la nivelul municipiului Bucuresti este de 3,68 de cazuri la o mie de locuitori, el considerand ca este „foarte posibil” ca indicele de infectare sa scada sub 3,5 la mie zilele urmatoare, „poate…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, anunta ca, potrivit datelor centralizate duminica, indicele de infectare la nivelul municipiului Bucuresti este de 3,68 de cazuri la o mie de locuitori, el considerand ca este „foarte posibil” ca indicele de infectare sa scada sub 3,5 la mie zilele urmatoare, „poate…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a afirmat astazi ca va solicita informații de la marii și micii retaileri cu privire la comportamentul clienților și, in funcție de analiza datelor, vor fi luate masuri. „Vom avea discutii cu marii retaileri si magazinele mici pentru a vedea care a fost comportamentul…