- Prefectul Capitalei este audiat de procurorii militarii din cadrul Parchetului General in dosarul deschis ca urmare a evenimentelor violente din Piata Victoriei din data de 10 august 2018. Speranta Cliseru este cea care a semnat ordinul de evacuare a Pietei Victoria, la protestul din 10 august. Citeste…

