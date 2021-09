Stiri pe aceeasi tema

- Tulpina Delta a inceput deja sa puna stapanire și pe Romania, astfel in urma numarului crescut de cazuri Covid-19 sunt așteptate noi restricții. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a vorbit chiar astazi despre masurile care vor fi luate, cat și despre conditiile in care se vor desfasura marile adunari,…

- Alin Stoica a declarat ca santierul nu era autorizat și ca firma care face lucrarea apartine Primariei Sector 3, dar nu a respectat masurile elementare de siguranta.”Lucrarea respectiva nu era autorizata, nu erau luate masurile elementare de siguranta pentru asigurarea santierului respectiv si pentru…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat vineri ca s-a triplat incidența cazurilor COVID-19 in București și ca estimarea specialiștilor este ca in luna septembrie s-ar putea inregistra aproximativ 800 de infecții pe zi in regiunea București-Ilfov. Acesta a admis și ca nu are nicio soluție pentru…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, recunoaște ca nu are nicio strategie pentru a crește rata de vaccinare din Capitala. Acesta spune ca o treime din populație e imunizata, insa recunoaște ca nici macar o rata de vaccinare de 80% nu ar ajuta la stoparea pandemiei. "Saptamana viitoare va avea…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a afirmat ca planul de dezinsectie si deratizare in Bucuresti functioneaza si ca are o corespondenta periodica cu aceasta companie care se ocupa de aceste lucruri si primeste un raport la doua saptamani. El a precizat ca tratamentele sunt facute la intervalele corecte…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat ca a trimis hotararea pentru decretarea starii de alerta sanitara catre Comitetul Local pentru Situații de Urgența, din cauza tonelor de gunoaie neridicate de pe strazile din Sectorul 1.Primaria a cerut masura, din nou, dupa ce gunoiul stradal nu a fost ridicat…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, anunța ca nu iși va da acordul pentru instituirea starii de alerta in Sectorul 1, așa cum a cerut Clotilde Armand: „Autoritațile responsabile nu considera ca amenințarea este suficient de grava incat sa se poata institui masuri de urgența sau excepționale” (…) „Am primit…