Prefectul Capitalei a dezvăluit momentul în care Bucureştiul va intra în carantină Prefectul Capitalei Alin Stoica a anuntat duminica, dupa sedinta Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta, ca restrictiile in vigoare vor fi prelungite cu 14 zile, dar situația se va schimba, ”foarte posibil”, daca incidența cazurilor de coronavirus din Capitala va trece de 6. „Vor fi prelungite cu 14 zile daca nu intervin alte lucruri […] The post Prefectul Capitalei a dezvaluit momentul in care Bucurestiul va intra in carantina first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Restaurantele, barurile și cafenelele sunt inchise de astazi la interior, in București, iar teatrele, cinematografele și salile de jocuri de noroc au pus din nou lacatul pe ușa. Pentru doua saptamani, Capitala e sub restricțiile impuse de scenariul roșu. In Timișoara restricțiile sunt mai drastice:…

- Sunt mai multe restricții care se vor aplica in Capitala. Cel mai probabil acestea vor fi puse in aplicare de luni, 8 Martie. Se inchid restaurantele și vorbim de 12.000 de localuri in tot Bucurestiul. Reprezentanții HoReCa spun ca pierderile suferite au ajuns și la 70%. Inchise vor fi și teatrele,…

- Autoritatile au anuntat vineri ca incidenta infectarilor in Bucuresti a trecut de 3 la mia de locuitori Astfel, Capitala intra din nou in scenariul rosu. Comitetul pentru Situatii de Urgenta stabileste, in sedinta de sambata, 6 martie, ce masuri vor fi luate.

- Potrivit purtatorului de cuvant al Prefecturii Capitalei, Mariana Stancu-Tipisca, CMBSU ar putea fi convocat sambata, 6 martie. Scopul este acela de a aplica prevederile legale incidente, respectiv Ordinul 3235 al ministrului Educatiei si Ordinul 93 al ministrului Sanatatii din februarie 2021, a precizat…

- Inspectorul școlar general al Capitalei, Ionel Pușcaș, a anunțat vineri ca unitațile de invațamant intra in scenariul roșu. In timp ce majoritatea elevilor se intorc la cursurile online, doar creșele, gradinițele și clasele pregatitoare (0-IV) raman deschise. „Pe baza adresei primite de la Direcția…

- Bucureștiul a intrat, vineri, in scenariul roșu, dupa ce rata de infectare a depașit pragul de 3 la mia de locuitori. In acest scenariu creșele și gradinițele raman deschise și merg la școala doar elevii din clasele I-IV, potrivit ordinului comun al miniștrilor Educației și Sanatații. Insa o decizie…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat, vineri, dupa ședința Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgența in care s-a luat decizia relaxarii masurilor in București ca daca cifrele vor crește in urmatarea perioada „masura va fi inversata”. „Daca se va observa ca va incepe o creștere și…

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a anuntat miercuri ce masuri de relaxare va propune daca indicele de infectare va ramane sub 3% un urmatoarele 48 de ore. „Din fericire, printr-un efort comun al cetatenilor municipiului Bucuresti, in primul rand, dar si al autoritatilor, incidenta infectarii…