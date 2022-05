Stiri pe aceeasi tema

- Primul tramvai fabricat la Astra Arad din lotul de 100 contractat de municipalitatea din Bucuresti a fost incarcat, luni, pe doua trailere si a plecat spre Capitala, unde va intra in probe pe traseu peste cateva zile. Din august, va intra in circulatie regulata. Presedintele Grupului de firme Astra…

- Danuț Pop, liderul PER nu crede in șansele lui Nicușor Dan de a mai obține un nou mandat la Primaria Capitalei. “Știți care este bancul zilei? Nicușor Dan mai vrea un mandat de primar. Cu alte cuvinte cel mai incompetent primar pe care l-a avut vreodata Bucureștiul, cel mai mincinos, care a promis…

- „Am avut o prima intalnire cu reprezentantii Bancii Europene de Investitii, cu care am discutat despre proiectele pe care Primaria Generala le pregateste si pentru care avem nevoie de finantare externa. In discutia cu delegatia condusa de vicepresedintele BEI, Christian Kettel Thomsen, am precizat interesul…

- Alianta pentru Unirea Romanilor a anunțat ca aproximativ 200 de angajati ai Societatii de Transport Bucuresti (STB) vor fi concediați de PNL si de primarul Nicusor Dan, „cu complicitatea PSD”, drept „razbunare pentru ca sindicaliștii și-au permis sa iși ceara drepturile in luna ianuarie”. Contactat…

- Primaria Municipiului Bucuresti a anuntat joi ca va implementa si opera din acesta vara un nou sistem de senzori care monitorizeaza calitatea aerului, complementar celui detinut de Guvern, prin Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor. „Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat amplasarea…

- Consilierii generali din Primaria București se intrunesc la ora 10.00 intr-o ședința convocata de primarul general, Nicusor Dan, iar pe ordinea de zi suplimentara este cresterea pretului la energia termica. Mai precis, prețul va fi de 330 lei/gigacalorie, fara TVA, adica aproape dublu fața de cat este…

- Jurnalistul Radu Tudor a izbucnit la adresa primarului Capitalei, Nicușor Dan, din cauza felului in care arata Bucureștiul. Tudor spune ca in capitala Romaniei lucrurile nu difera cu mult de unele zone din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Nicușor Dan , Primarul general al Capitalei, a anunțat ca București se va infrați cu Kiev. „Pentru a ne arata solidaritatea cu capitala Ucrainei aflata acum sub asediu, am hotarat sa aprobam infrațirea dintre București și Kiev. Ne apropie aceleași valori europene, ne apropie dorința de pace și colaborare”,…