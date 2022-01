Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Municipiului Bucuresti, Alexandra Vacaru, a dat asigurari, sambata, ca va recurge la "toate remediile legale" in vederea asigurarii unui climat de securitate in Capitala, in contextul blocarii transportului public de suprafata. Conform unui comunicat de presa, Vacaru a asigurat locuitorii…

- O autospeciala de poliție aflata in misiune a lovit, joi, doua fetițe, care voiau sa traverseze strada, in Capitala. Din nefericire, una dintre acestea a murit, in ciuda manevrelor de resuscitare la fața locului. „Astazi, in jurul orei 13.30, Direcția Generala de Politie a Municipiului București a fost…

- Situatia transportului public in contextul intrarii Capitalei in zona roșie Instituția Prefectului Municipiului București. Foto: Razvan Stancu. Autoritatile au raportat ieri 8.600 de infectari cu SRS-CoV-2, cele mai multe în Bucuresti - 1.354. Capitala a reintrat în…

- Restricții noi in Capitala, dupa ce incidența cazurilor a trecut pragul de 3 la mie. E obligatorie purtarea maștilor medicale chirugicale sau de tip FFP2 atat in aer liber cat și in interior. Maștile textile sau din plastic sunt interzise, a decis Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența, scrie…

- Un barbat de 54 de ani din Capitala a fost retinut marți de politisti, dupa ce vara trecuta acesta ar fi talharit un batran de 75 de ani, sub pretextul ca vrea sa-i cumpere apartamentul. Suspectul l-ar fi drogat pe pensionar, apoi i-a furat telefonul, banii si alte lucruri de valoare. Ancheta politistilor…

- Dupa ce Inspectoratul de Stat in Construcții a decis ca edilul nu a emis in termenul legal certificatul de urbanism care ar fi permis racordarea la energia electrica.Potrivit documentului publicat de jurnaliștii de la Puterea, instituția arata ca Nicușor Dan nu a respectat legea.In replica, primarul…

- Primarii din Capitala sunt convocati de prefectul Capitalei, Alexandra Vacaru, la o sedinta de lucru pentru discutarea pregatirilor de iarna. "Conditiile dificile la nivelul municipiului Bucuresti in prag...