Prefectul BERBECEANU vântură ideea carantinei în București Noul prefect al Capitalei, Traian Berbeceanu, susține ca sunt posibile noi masuri, in funcție de evoluția cazurilor de coronavirus, insa o carantina va fi ultima varianta luata in calcul. PSD a pierdut majoritatea in Senat și nu poate schimba data alegerilor parlamentare ”In funcție de evoluția situației epidemiologice și de propunerile facute in Comitetul Municipal pentru Situație de Urgența, de catre specialiști și instituțiile care fac parte din acesta, vor fi luate orice masuri sunt necesare pentru protejarea sanatații bucureștenilor. Carantina, din punctul meu de vedere, reprezinta ultima… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

