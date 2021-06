Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, este presedintele filialei USR PLUS Sector 6, primarul Clotilde Armand al filialei Sector 1, iar Iustinian Rosca al filialei Sector 5, in urma alegerilor interne din cadrul formatiunii. Conform unei precizari transmise de biroul de presa al formatiunii, in urma finalizarii…

- Octavian Berceanu, șeful Garzii Naționale de Mediu il va contracandida pe Vlad Voiculescu la șefia USR PLUS București. Scrutinul intern va avea loc la finalul acestei saptamani. Berceanu a confirmat depunerea, in urma cu puțin timp, a scrisoarii de intenție și CV-ul pentru scrutinul intern. Vlad Voiculescu…

- Șeful Garzii Naționale de Mediu Octavian Berceanu il va contracandida pe Vlad Voiculescu la șefia USR PLUS București, in scrutinul intern care va avea loc la finalul acestei saptamani. Berceanu a confirmat pentru Digi24.ro ca și-a depus in urma cu puțin timp scrisoarea de intenție și CV-ul pentru scrutinul…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a caștigat alegerile interne din USR-PLUS Sector 1, in fața euroaparlamentarului Dragoș Pislaru. 1000 de membri USR-PLUS au votat in cadrul alegerilor de la Sectorul 1, iar Clotilde Armand a caștigat avand cu 70 de voturi in plus, informeaza G4Media.…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat luni, 7 iunie, ca Garda de Mediu nu a finalizat și nu a trimis raportul la Prefectura, motiv pentru care nu poate fi luata nicio decizie referitoare la solicitarea primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, de intrare a sectorului in stare de alerta sanitara,…

- Antena 3 anunța, citand surse judiciare, ca exista diferențe foarte mari intre voturile renumarate de catre polițiști și ceea ce s-a raportat inițial, iar Daniel Tudorache ar fi caștigat alegerile de la Sectorul 1 cu aproape 1000 de voturi in plus fata de contracandidata sa, Clotilde Armand, actualul…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca are „detalii” din „ancheta de la SIIJ” privind renumararea voturilor de la Primaria Sectorului 1 si ca, de fapt, Clotilde Armand a pierdut alegerile. „Mai sunt 220 de saci de numarat, dar trendul electoral este unul foarte clar, se pare ca dl Tudorache a castigat",…

- Prefectul Capitalei, Alin Soica, afirma ca nu se va intra in carantina in baza noilor criterii stabilite prin noul ordin, pentru ca se vor lua in calcul si alte aspecte, și a adaugat ca el a aflat despre ordinul semnat de Secretarul de Stat Andreea Moldovan din Monitorul Oficial, conform news.ro . Prefectul…