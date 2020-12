Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul județului, Alexandru Moldovan, spus ca avand in vedere evoluția cazurilor de COVID-19 la nivelul județului Suceava face din nou un apel catre cetațeni la respectarea regulilor pentru prevenirea raspandirii virusului: Evitați zonele aglomerate unde sunteți expuși la contact direct și/sau interacțiune…

- Un polițist din Lugoj a fost injunghiat cu un cuțit de un barbat care a fost atenționat sa poarte masca de protecție. Potrivit primelor informații, barbatul apostrofat este muncitor pe șantier, insa a devenit violent cand a fost tras la raspundere ca nu purta masca.

- Un polițist din Lugoj a fost atacat cu un cuțit de un barbat caruia i-a atras atenția sa poarte masca de protecție, scrie ziarul local Logoj Info. Ofiterul a fost dus la spital pentru a primi ingrijiri medicale. Agresorul a fost luat in custodia politiei. Ofiterul participa la o actiune de verificare…

- Primarul comunei Popesti, județul Bihor, Dorin Curtean a fost diagnosticat ca fiind infectat cu Covid-19 chiar inainte sa plece in concediul de odihna. Edilul a oficiar mai multe cununii fara masca de protecție, iar cum DSP a a deschis o ancheta epidemiologica, iar mirii ar putea intra in carantina,…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat o noua hotarare care clarifica situațiile in care masca de protecție sanitara poate fi indepartata, respectiv in spațiu deschis, pentru perioade scurte de timp și doar daca persoanele sunt in afara zonelor de trafic pietonal și pot respecta o distanța…

- In cursul zilei de 14.10.2020 polițiștii au desfașurat activitați in context Covid 19, fiind verificate cu privire la respectarea masurilor și interdicțiilor impuse 468 persoane. De asemenea, au fost verificate 143 societați comerciale. Au fost aplicate 96 sancțiuni contravenționale, in valoare…

- Primarul ales al Capitalei, Nicusor Dan, afirma ca le recomanda tuturor oamenilor sa poarte masca de protectie si in spatiile deschide, nu doar in interior. "Recomand tuturor oamenilor sa poarte masca de protectie si in afara, pentru ca nu poate decat sa-i protejeze si pe ei si pe cei cu care intra…

- Noel Gallagher refuza sa poarte masca pentru a se proteja de noul coronavirus. Fostul star Oasis nu crede ca maștile il ajuta sa nu contracteze SARS-COV-2. Purtatul maștii este obligatoriu, prin lege, in spațiile publice din Marea Britanie, precum magazine sau mijloace de transport in comun, insa rockerul…