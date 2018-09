Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier al Romaniei Dacian Cioloș condamna lipsa de reacție a ministrului Agriculturii in criza pestei porcine africane care a ajuns și in Romania. Cioloș solicita demisia lui Petre Daea și vorbește despre asumare. „Eșecul cere asumare și asumarea cere demisie. Nu pricep cum un ministru, cel…

- Colegiul Medicilor Veterinari din Romania au reacționat dupa ce ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat ieri in conferinața de presa ca Romania nu are medici veterinari specializați pe pesta porcina africana . „Nu exista in nici o țara din lume medici veterinari specialiști in pesta porcina…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a precizat marți ca organizațiile nonguvernamentale (ONG) trebuie sa iși asume cerințele și declarațiile pe care le fac, inclusiv aceea de a fi convocat Consiliul Suprem de Aparare a Țarii (CSAT), pentru a interveni in criza pestei porcine africane.„Eu nu…

- Valentin Dragnea, fiul liderului PSD, e acuzat ca ar fi știut dinainte ca informația sa fie publica despre epidemia de pesta porcina africana și a scapat de 10.000 de porci. Acuzația ii aparține lui Catalin Tolontan care a descoperit ca din 13.500 de porci, in iulie 2017, ferma din Teleorman a lui…

- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Constanta a demarat o licitatie pentru achizitia de dezinfectanti, termenul limita pentru depunerea ofertelor fiind 14 august. Potrivit datelor furnizate de beneficiar, este necesara achizitia de 3.000 kg dezinfectanti cu actiune in eliminarea…

- Peste 400 de focare de pesta porcina africana (PPA) se inregistreaza la ora actuala in Romania, cele mai multe fiind in judetul Tulcea. Tot aici, doi mari crescatori de porci au fost inchisi, peste 65.000 de porci fiind omorati. Autoritatile sustin ca au luat masuri pentru ca boala sa fie tinuta sub…

- Miscarea Romania Impreuna (RO+) i-a cerut miercuri ministrului Agriculturii, Petre Daea, sa demisioneze din functie, dupa ce acesta a spus ca porcii infestati cu pesta porcina africana sunt ucisi ca la Auschwitz. Formatiunea acuza faptul ca este „inadmisibil ca un ministru al Guvernului Romaniei sa…

- TEAMA…Prefectul de Vaslui, Eduard-Andrei Popica, a convocat, ieri, o sedinta de urgenta a Colegiului Prefectural, subiectul principal al intalnirii fiind legat de pesta porcina africana. Chiar daca judetul este ocolit de aceasta boala, autoritatile locale sunt in alerta, iar in acest sens directorul…