- Președintele Consiliului Județean, Sorin Brașoveanu, a cerut declarararea starii de urgența in județul Bacau, ca urmare a epidemiei de coronavirus. El a declarat la o intrunire cu primarii, astazi, ca trebuie introdusa starea de urgența, pentru ca autoritațile sa nu mai fie la bunul plac al proprietarilor…

- In conformitate cu masurile dispuse de Comitetul Național pentru Situații de Urgența, privitoare la protecția necesara și imediata impotriva raspandirii virusului ce provoaca COVID-19, S.C. CRAB S.A. Bacau a luat masuri pentru limitarea, pe cat posibil, a contactului direct, intre clienții sai și angajații…

- Elevii Școlii Gimnaziale „Emil Braescu” din comuna Magura au asistat, la sfarșitul saptamanii abia incheiate, la un ciclu de acțiuni de instruire pentru comportament adecvat in cazul in care se produce un cutremur de pamant sau in cazuri precum apariția epidemiei de coronavirus. Acțiunile, organizate…

- Primarul municipiului Bacau, Cosmin Necula, a declarat pentru Deșteptarea.ro ca decizia de a inchiria o pensiune pentru cazarea suspencților de coronavirus aparține Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU). “CJSU a decis ca Primaria Bacau sa se ocupe de aceasta problema și noi ne-am conformat.…

- Carantina persoanelor “asimptomatice” care vor veni din Italia, din zonele cu coronavirus, va costa Bacaul 1,5 milioane de lei, dupa ce Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a revenit asupra deciziei de a rechiziționa caminul Colegiului NV Karpen, in acest scop, ca urmare a protestelor parinților…

- Prefectul Liviu Miroseanu a convocat in aceasta dimineata o noua sedinta a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta unde s-a reluat problematica referitoare la masurile de preventie impotriva infectarii populatiei cu coronavirus. In urma analizelor s-a stabilit ca pasagerii din Italia care aterizeaza…

- Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei a semnat, la inceputul acestui an, 40 de ordine pentru „lucrari in prima urgenta”, din care sase vizeaza comune din judetul Bacau, printre ele si comuna Hemeius. Dupa ploile din anii trecuti, o comisie a Comitetului Judetean pentru Situatii…

- 25 de intervenții in situații de urgența au fost desfașurate de pompierii militari, in ultimele 24 de ore, la nivel județean. Majoritatea dintre acestea au constat in acordarea asistenței medicale de urgența, echipajele de pompieri – paramedici acționand pentru acordarea de prim ajutor unui numar de…