Prefectul a luat DECIZIA: două localități din Argeș au fost băgate în carantină Doua localitați din județul Argeș au intrat in caratina dupa ce s-a inregistrat o creștere a numarului de persoane infectate cu coronavirus. Citește și: SURSE - Basescu pregatește un atac in FORȚA: cum s-au facut jocurile in culisele negocierilor de pe dreapta Prefectul Emanuel Soare a declarat sambata pentru MEDIAFAX ca masura a fost luata in condițiile in care județul se afla pe un trend crescator al persoanelor confirmate pozitiv. ”Este vorba de localitațile Balilești și Darmanești, intrate in carantina. In prima avem 20 de cazuri confirmate, iar in cea de-a doua 12 cazuri.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Arges a decis, vineri seara, instituirea carantinei in comunele Balilesti si Darmanesti, ca urmare a cresterii numarului cazurilor de COVID-19. Potrivit hotararii CJSU Arges, carantina zonala se instituie pentru o perioada de 14 zile, incepand din 1 august,…

- Pana astazi, 20 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 38.139 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 25.213 au fost externate, dintre care 22.747 de pacienți vindecați și 2.466 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile…

- Peste 100 de noi cazuri de COVID-19 s-au inregistrat in judetul Arges in ultimele 24 de ore, potrivit datelor comunicate vineri de Institutia Prefectului.Numarul persoanelor diagnosticate cu COVID-19 de la inceputul pandemiei a ajuns, astfel, la 1.758, cu 105 mai multe decat in urma cu o zi,…

- Pana astazi, 17 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 35.802 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.598 au fost externate, dintre care 22.312 de pacienți vindecați și 2.286 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile dupa…

- 637 de cazuri noi de COVID-19 au fost confirmate la nivel național in ultimele 24 de ore, din 14.237 de teste efectuate. Cea mai grava situație este in județul Argeș, unde numarul de infectari a crescut constant in ultimele saptamani, dar apar focare și in locuri unde situația a fost pana acum sub control.

- Pana astazi, 2 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 27.746 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 20.433 au fost externate, dintre care 19.363 pacienți vindecați și 1.070 pacienți ... The post Cinci noi cazuri de coronavirus…

- bull; Pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 21.182 de cazuri Pana astazi, 11 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 21.182 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID ndash; 19 coronavirus .Dintre persoanele confirmate pozitiv, 15.283 au fost declarate vindecate si externate.Numarul…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana la incheierea starii de urgența instituite pe teritoriul Romaniei, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.304 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 238 persoane aflate in carantina au parasit locația…