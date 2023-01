Prefectul a făcut cameră pentru „Mama și copilul” la Serviciul pașapoarte. Coliban blochează această inițiativă Prefectul liberal Mihai-Catalin Vasii s-a ținut de promisiune și, la finalul anului trecut, in cadrul Serviciului Public Comunitar Pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor de pe strada Turnului, a amenajat exista o camera destinata mamei și copilului, dar și un grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilitați. Fie ca ești parinte, bunic, sau pur și simplu te ocupi de ingrijirea celor mici, sigur ai observat ca in municipiul Brașov lipsesc cu desavarșire spațiile destinate igienei copiilor mici, atat din cadrul parcurillor cat și din cadrul instituțiilor publice, spune consilierul local PNL… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

